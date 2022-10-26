В Эстонии установят сирены в 22 городах — Finance.ua
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В Эстонии установят сирены в 22 городах

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Эстония закупит сирены оповещения об угрозе у словацкой компании Telegrafia. Их установят до лета 2023 года в 22 эстонских городах, на это власти потратят 4,5 миллиона евро.
Об этом сообщает ERR.
Такая система оповещения может использоваться в случае военной угрозы, крупных катастроф и чрезвычайных ситуаций. Первые сирены оповещения об угрозе в Эстонии установят к концу года.
В список городов, где установят систему оповещения, вошли: Таллин и окрестности столицы, Тарту, Нарве, Пярну, Виру, Палдиски, Силламяэ, Тапа, Йихви, Кохтла-Ярве, Маарду и Мууга, Раквере, Валга, Кейла, Вильянди, Йигева, Кярдла, Курессааре, Хаапсалу и Пайде.
Сирены будут устанавливаться на стенах высоких сооружений, таких как телекоммуникационные мачты, трубы и т.д. Переговоры с владельцами соответствующих объектов уже идут.
При этом изначально планировалась установка сирен не в 22, а в 16 городах Эстонии. В будущем систему планируется расширить и на другие крупные населенные пункты.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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