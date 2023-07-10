В Эстонии тестируют новую систему измерения скорости — Finance.ua

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В Эстонии тестируют новую систему измерения скорости

Технологии&Авто
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Летом на эстонских дорогах начнут тестировать систему измерения средней скорости, чтобы понять, нужно ли ее в будущем использовать для контроля скорости водителей.
Департамент транспорта Эстонии будет измерять среднюю скорость на отрезках между камерами на основных шоссе страны. Пока это будет так называемое методологическое исследование, штрафы за нарушение выдавать не будут.
Департамент транспорта намерен проверить, пригоден ли такой метод измерения средней скорости, как работает измерение средней скорости и какие автомобили и в какое время чаще превышают скорость и т. д.
Стационарные камеры контроля скорости будут использоваться в качестве измерительного оборудования. Данные исследования будут проводиться в течение этого лета, а осенью будут решать, внедрять ли данный метод на постоянной основе.
При испытании системы также должны выяснить, потребуется ли введение такой системы изменений в законодательство.
Автоматические камеры контроля скорости используются во многих странах. Потому Департамент транспорта Эстонии рекомендует ввести такую ​​систему и в них. В будущем фактическая скорость движения автомобилей будет рассчитываться двумя камерами, установленными в начале и конце отрезка.
По материалам:
autogid.pro
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