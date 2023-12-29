В Эстонии объяснили заявление о готовности экстрадировать мужчин в Украину — Finance.ua

В Эстонии объяснили заявление о готовности экстрадировать мужчин в Украину Сегодня 10:45 — Мир

В Эстонии объяснили заявление о готовности экстрадировать мужчин в Украину

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс прокомментировал свое предварительное заявление о том, что Эстония готова помочь Украине с мобилизацией мужчин.

На своей странице в социальной сети Facebook он сказал , что сообщения в СМИ «были несколько искажены».

«Важно однозначно подчеркнуть: ни моя цель как министра внутренних дел, ни цель эстонского государства не состоит в том, чтобы гнать на фронт украинских мужчин мобилизационного возраста, которые здесь проживают», — сказал он.

Министр отметил, что украинцы являются большой поддержкой для эстонской экономики, однако они, несмотря на защиту от Эстонии, все еще граждане Украины.

«Это значит, что если украинское государство решит забрать их через мобилизацию, нам придется делиться с украинским государством информацией о находящихся здесь людях. Однако, по моему мнению, если бы Украина попросила эстонское государство о помощи в мобилизации проживающих здесь украинских граждан, нам было бы достаточно трудно отказать. По сути, это означало бы отвернуться от воюющей Украины, нуждающейся в помощи в войне», — добавил он.

В то же время Ляэнеметс говорит, что на дпнный момент возможности вернуть мужчин в Украину нет в рамках международного права, это требует отдельного соглашения между странами или решения на правительственном уровне.

«В любом случае, в свете разных новостей, важно однозначно успокоить как эстонцев, так и проживающих здесь украинцев: Эстония никого отсюда не выгоняет и не работает над тем, чтобы отправить обратно на фронт тех беженцев от войны, которые нашли здесь убежище. Кого, когда и приглашать ли — это чисто и исключительно решение украинского государства, а уже потом будет отдельная дискуссия на правительственном уровне о том, как будет действовать в этом вопросе эстонское государство и чем оно может помочь Украине», — добавил министр.

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Напомним, в Украине систематически обсуждается вопрос возвращения военнообязанных мужчин. Во фракции «Слуга народа» заявляли, что Украина может экстрадировать их практически из всех стран, за исключением российской федерации.

В Австрии и Венгрии ранее заявляли, что не будут экстрадировать украинцев на войну.

Недавно министр обороны Украины Рустем Умеров сказал, что проживающие в Германии украинские мужчины призывного возраста должны пополнить ряды ВСУ. После этого в Германии заявили, что не будут принуждать людей проходить военную службу против их воли.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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