В Эстонии объяснили заявление о готовности экстрадировать мужчин в Украину — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Эстонии объяснили заявление о готовности экстрадировать мужчин в Украину

Мир
29
В Эстонии объяснили заявление о готовности экстрадировать мужчин в Украину
В Эстонии объяснили заявление о готовности экстрадировать мужчин в Украину
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс прокомментировал свое предварительное заявление о том, что Эстония готова помочь Украине с мобилизацией мужчин.
На своей странице в социальной сети Facebook он сказал, что сообщения в СМИ «были несколько искажены».
«Важно однозначно подчеркнуть: ни моя цель как министра внутренних дел, ни цель эстонского государства не состоит в том, чтобы гнать на фронт украинских мужчин мобилизационного возраста, которые здесь проживают», — сказал он.
Читайте также
Министр отметил, что украинцы являются большой поддержкой для эстонской экономики, однако они, несмотря на защиту от Эстонии, все еще граждане Украины.
«Это значит, что если украинское государство решит забрать их через мобилизацию, нам придется делиться с украинским государством информацией о находящихся здесь людях. Однако, по моему мнению, если бы Украина попросила эстонское государство о помощи в мобилизации проживающих здесь украинских граждан, нам было бы достаточно трудно отказать. По сути, это означало бы отвернуться от воюющей Украины, нуждающейся в помощи в войне», — добавил он.
Читайте также
В то же время Ляэнеметс говорит, что на дпнный момент возможности вернуть мужчин в Украину нет в рамках международного права, это требует отдельного соглашения между странами или решения на правительственном уровне.
«В любом случае, в свете разных новостей, важно однозначно успокоить как эстонцев, так и проживающих здесь украинцев: Эстония никого отсюда не выгоняет и не работает над тем, чтобы отправить обратно на фронт тех беженцев от войны, которые нашли здесь убежище. Кого, когда и приглашать ли — это чисто и исключительно решение украинского государства, а уже потом будет отдельная дискуссия на правительственном уровне о том, как будет действовать в этом вопросе эстонское государство и чем оно может помочь Украине», — добавил министр.
Читайте также
Напомним, в Украине систематически обсуждается вопрос возвращения военнообязанных мужчин. Во фракции «Слуга народа» заявляли, что Украина может экстрадировать их практически из всех стран, за исключением российской федерации.
В Австрии и Венгрии ранее заявляли, что не будут экстрадировать украинцев на войну.
Недавно министр обороны Украины Рустем Умеров сказал, что проживающие в Германии украинские мужчины призывного возраста должны пополнить ряды ВСУ. После этого в Германии заявили, что не будут принуждать людей проходить военную службу против их воли.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.