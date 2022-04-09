В Эстонии начали аннулировать визы лицам с символикой в поддержку войны — Finance.ua
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В Эстонии начали аннулировать визы лицам с символикой в поддержку войны

Сегодня 20:41
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В Эстонии пограничники стали активно контролировать использование символики, поддерживающей войну России против Украины, на восточной границе страны. При необходимости пограничники будут аннулировать визы нарушителей.
Об этом сообщает ERR.
Так, в Эстонии и при пересечении границы запрещено демонстрировать георгиевские ленты или другие символы, используемые россией в войне в Украине — например, буквы Z или V.
Пограничники уже успели аннулировать визы нескольких человек.
«Мы привлекаем внимание к разным вещам: пресловутой звезде Z, георгиевским лентам, форме российской армии. Такие вещи всегда привлекают наше внимание и приводят к тому, что человек с такими знаками отличия направляется для дальнейшей проверки и тщательного собеседования. В ходе интервью выяснится, что будет с ним или с ней дальше», — объяснил Питер Маран, руководитель Юго-Восточного пограничного пункта Эстонии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: РБК-Україна
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