В Эстонии государство хочет арендовать жилье для украинских беженцев — Finance.ua

В Эстонии государство хочет арендовать жилье для украинских беженцев Сегодня 17:20 — Личные финансы

Департамент социального страхования Эстонии объявил международный тендер для поиска мест размещения, в которых можно расселить не менее 2000 военных беженцев из Украины максимально по четырем адресам. Ожидаемый объем договора составит 17,385 млн евро.

Об этом пишет amedia.eu.

«Весной Департамент социального страхования заключил с помощью тендеров несколько договоров, срок действия которых либо уже истек, либо истекает до декабря текущего года. Сейчас мы видим, что остается необходимость размещения примерно 3500 военных беженцев из Украины. А по прогнозам МВД, к зиме могут прибыть и новые украинские беженцы», — сказала кризисный специалист Департамента социального страхования Лийз Палоотс радионовостям ERR

Сколько мест

По ее словам, объявлено два тендера. «В первом случае мы хотим найти тех, кто гарантирует предложение как минимум 2000 спальных мест. Тендер предусматривает предложение мест для размещения в четырех разных местах в Эстонии. С теми, кто в ходе тендера сделает удачные предложения, мы заключим соглашение сроком до 6 месяцев. Предложения по участию в конкурсе можно подавать до 25 октября», — пояснила она.

Также в рамках тендера Департамент социального страхования ищет партнера, которому предлагается заключить трехлетний договор.

Заявку следует подавать до 21 октября.

По условиям тендера, следует предоставить как возможность для ночевки, так и возможность для приготовления пищи, а также возможность для стирки белья и одежды. Разумеется, мы ожидаем, что вместе с предложением ночевки будет гарантия, что украинские военные беженцы смогут самостоятельно передвигаться и пользоваться услугами, предоставляемыми органами местного самоуправления или государственными учреждениями, ведь доступность государственных и муниципальных услуг очень важна, чтобы беженцы как можно быстрее могли самостоятельно обеспечивать себя", — добавила Палоотс.

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