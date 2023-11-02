В еще одной стране ЕС украинцы массово открывают свое дело — Finance.ua

В еще одной стране ЕС украинцы массово открывают свое дело Сегодня 08:33 — Личные финансы

В 2023 году в Чехии зарегистрировались 55 тысяч частных предпринимателей. Практически каждый десятый из них имеет украинское гражданство.

До войны доля украинцев, начинавших свое дело в Чехии, была на уровне 1−2% в год, сообщает proukrainu.blesk.cz

За девять месяцев 2023 года бизнес в Чехии начали 55 тысяч человек. Из них 9% (4904 человек) — с украинским гражданством. В то же время, до войны предпринимателей, которые начинали свое дело, в Чехии было 1−2%. Таковы результаты анализа CRIF (Чешского кредитного бюро).

«Украинцев в Чехии сейчас примерно на 360 тысяч больше, чем до войны. Поэтому логично, что многие решают заняться предпринимательством. В этом году на конец третьего квартала 4 904 украинца начали свое дело, примерно по 545 в месяц. Поэтому я предвижу, что этот год превысит прошлый, когда в среднем 476 украинцев в месяц открывали здесь бизнес, за весь год их было 5709», — рассказала аналитик CRIF Вера Каменичкова. Больше всего украинцев открыли свой бизнес в Праге — 1733 человека. Это 19% всех новых ФЛП в столице. В то же время это треть всех новых предпринимателей из Украины, начавших дело в Чехии в 2023 году. В Устецком крае открыли бизнес 625 украинцев, в Южноморавском зарегистрировались 432 новых предпринимателя-украинца

Больше всего новых ФЛП украинцы открыли в строительстве — 1919 человек (39%). Это 25% от всех новых ФЛП в этой отрасли.

«Строительство уже давно является отраслью, в которой украинцы находят себе применение. Это одна из тех отраслей, которые не требуют досконального знания местного языка, так что можно начинать предпринимательство сразу с переезда», — отметила эксперт.

На втором месте перерабатывающая промышленность (19%) — ФЛП зарегистрировали 922 украинца.

Возраст большей части новых предпринимателей из Украины в Чехии — от 18 до 40 лет. В частности, 35% - в возрасте 18−31 год, 36% - 31−49 лет.

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