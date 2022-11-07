В еще 3 странах запустят мобильные центры для выдачи документов украинцам — Finance.ua

В еще 3 странах запустят мобильные центры для выдачи документов украинцам Сегодня 07:12 — Мир

Сеть зарубежных представительств Государственной миграционной службы решила расширить свою деятельность. Так, мобильные пункты для выдачи загранпаспортов, ID-карт и других документов украинским беженцам запустят в Чехии, Германии и Турции.

На данный момент такие центры функционируют уже в трех городах соседней Польши. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире телемарафона «Единые новости».

Енин отметил, что государственное предприятие «Документ» имеет удачный опыт работы в Польше. К примеру, в Варшаве паспортный центр работает уже более 3 месяцев, а специально обустроенные микроавтобусы белого цвета с символикой ГП «Документ» работают также в столице, а еще в Кракове и Гданьске.

В настоящее время ведутся переговоры о расширении сети зарубежных подразделений украинского миграционного ведомства не только в Польше, но и в ряде других стран. Речь идет о Чехии, Германии и Турции.

"Находясь с Наталией Науменко в Чехии, мы договорились об этом с чешскими властями. Также нас ждет Германия, Турция. Дело за малым — должны увеличивать количество специализированных бусов, которые могут работать таким образом. А в дальнейшем — планируем арендовать офисы",— отметил Енин.

Также он добавил, что в планах на будущее — аренда офисных помещений за границей для работы стационарных пунктов ГП «Документ».

Для чего такие пункты и как они работают

С помощью такой инициативы украинские граждане могут обновить документы и получить новые вместо утраченных во время эвакуации.

Енин отметил, что количество мобильных паспортных центров может обслуживать до 300-350 человек в сутки. Очередь формируется как онлайн, так и живая.

Телеканал 24 По материалам:

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