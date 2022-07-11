В ЕС заявили, что Канада не нарушила санкции, отдав турбину для российского газопровода — Finance.ua

В ЕС заявили, что Канада не нарушила санкции, отдав турбину для российского газопровода Сегодня 20:15 — Энергетика

В ЕС заявили, что Канада не нарушила санкции, отдав турбину для российского газопровода, learngerman.dw.com

Евросоюз не видит нарушения санкций в решении Канады передать Германии отремонтированную турбину для установки на российский газопровод «Северный поток-1».

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Тим МакФи на брифинге в Брюсселе.

«Мы внимательно следим за ситуацией и приняли во внимание, что Канада решила вернуть эту турбину Германии. Одним из оправданий было использовано то, что россия уменьшит поставки газа по „Северному потоку-1“. Относительно санкций, хочу напомнить, что они не касаются материалов и технологий, связанных с природным газом», — сказал МакФи.

В субботу правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против россии и отправить турбину, прошедшую техническое обслуживание в Канаде, в Германию.

Турбина, построенная в Канаде компанией Siemens, была отправлена на ремонт в Монреаль и «застряла» там из-за санкций против нефтегазовой отрасли россии из-за ее войны в Украине.

Немецкие чиновники призвали Канаду найти способ вернуть турбину, опасаясь, что россия использует эту проблему в качестве повода для закрытия «Северного потока-1» и повредит способности Германии заполнить свои резервуары для хранения газа перед зимой.

Украинское правительство выступило против намерений Канады согласиться на такое точечное снятие с россии санкционных ограничений и считает это решение «необоснованным и опасным для санкционного режима».

Напомним, на российском газопроводе «Северный поток-1» начались плановые работы на 10 дней, в связи с чем поставки газа в Германию по нему полностью остановились.

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Європейська правда По материалам:

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