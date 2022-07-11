В ЕС заявили, что Канада не нарушила санкции, отдав турбину для российского газопровода — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ЕС заявили, что Канада не нарушила санкции, отдав турбину для российского газопровода

Энергетика
68
В ЕС заявили, что Канада не нарушила санкции, отдав турбину для российского газопровода
В ЕС заявили, что Канада не нарушила санкции, отдав турбину для российского газопровода, learngerman.dw.com
Евросоюз не видит нарушения санкций в решении Канады передать Германии отремонтированную турбину для установки на российский газопровод «Северный поток-1».
Об этом заявил спикер Еврокомиссии Тим МакФи на брифинге в Брюсселе.
«Мы внимательно следим за ситуацией и приняли во внимание, что Канада решила вернуть эту турбину Германии. Одним из оправданий было использовано то, что россия уменьшит поставки газа по „Северному потоку-1“. Относительно санкций, хочу напомнить, что они не касаются материалов и технологий, связанных с природным газом», — сказал МакФи.
В субботу правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против россии и отправить турбину, прошедшую техническое обслуживание в Канаде, в Германию.
Турбина, построенная в Канаде компанией Siemens, была отправлена на ремонт в Монреаль и «застряла» там из-за санкций против нефтегазовой отрасли россии из-за ее войны в Украине.
Немецкие чиновники призвали Канаду найти способ вернуть турбину, опасаясь, что россия использует эту проблему в качестве повода для закрытия «Северного потока-1» и повредит способности Германии заполнить свои резервуары для хранения газа перед зимой.
Украинское правительство выступило против намерений Канады согласиться на такое точечное снятие с россии санкционных ограничений и считает это решение «необоснованным и опасным для санкционного режима».
Напомним, на российском газопроводе «Северный поток-1» начались плановые работы на 10 дней, в связи с чем поставки газа в Германию по нему полностью остановились.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.