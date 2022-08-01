В ЕС вступило в силу эмбарго на импорт угля из россии — Finance.ua
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В ЕС вступило в силу эмбарго на импорт угля из россии

Казна и Политика
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В ЕС вступило в силу эмбарго на импорт угля из россии
В ЕС вступило в силу эмбарго на импорт угля из россии
В ЕС 1 августа вступает в силу эмбарго на импорт угля из россии — такая мера была включена в пятый пакет санкций, принятый 7 апреля 2022 года.
Об этих санкциях против страны-агрессора ранее сообщили в Еврокомиссии.
«С учетом продолжения агрессивной войны россии против Украины и сообщений о зверствах, совершенных в Украине российскими вооруженными силами, Совет принял решение ввести против россии пятый пакет экономических и индивидуальных санкций», — говорилось в сообщении.
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В согласованный пакет входит ряд мер, направленных на усиление давления на российские власти и экономику, а также на ограничение ресурсов кремля для ведения агрессии.
Ранее в ЕС ежегодно ввозился российский уголь на 8 млрд евро.
Напомним, Евросоюз 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций, содержащий угольное эмбарго, которое заработает с августа, а также закрытие портов для российских кораблей с рядом исключений.
В частности, с августа 2022 года предусмотрен запрет на закупку, импорт или перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из россии или экспортируются из россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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