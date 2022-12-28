В ЕС вступил в силу единый стандарт для зарядных устройств — Finance.ua
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В ЕС вступил в силу единый стандарт для зарядных устройств

Технологии&Авто
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В ЕС вступил в силу единый стандарт для зарядных устройств
В ЕС вступил в силу единый стандарт для зарядных устройств
Директива о радиооборудовании, которая предусматривает введение на территории Европейского Союза единого стандарта USB Type-C зарядных устройств для всех гаджетов, вступила в силу во вторник.
Директива предусматривает, что в течение двух лет — то есть до 28 декабря 2024 — большинство мобильных электронных гаджетов, используемых на территории Европейского Союза, должны будут заряжаться через порт USB Type-C.
К тому времени USB-C должен стать стандартным для смартфонов, планшетов, цифровых камер, наушников, гарнитур, портативных игровых консолей, портативных колонок, электронных ридеров, клавиатур, мышек, портативных навигационных систем и наушников.
Для ноутбуков срок продлен еще почти на полтора года — до 28 апреля 2026-го. Кроме того, Европейская комиссия может с 2025 года и каждые пять лет после этого расширять категорию устройств, на которые распространяется действие директивы.
Действие директивы не распространяется на беспроводные зарядные устройства, однако до 28 декабря 2026 г. Еврокомиссия должна подготовить отчет с предложениями регулирования и этой сферы.
Государства-члены должны имплементировать положения директивы в национальное законодательство до 28 декабря 2023 года.
Главная цель директивы заключается в уменьшении электронных отходов, возникающих из-за того, что граждане ЕС вынуждены избавляться от старых зарядных устройств после приобретения новых, с которыми те несовместимы.
Больше всего новые правила ударят по компании Apple, которая уже долгое время использует собственный стандарт Lighting для всех своих устройств. Apple до последнего сопротивлялась принятию директивы, утверждая, что экологическая выгода от сокращения электронного мусора не будет значительной.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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