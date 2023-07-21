В ЕС создали новый санкционный режим против Ирана — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ЕС создали новый санкционный режим против Ирана

8
Совет Европейского Союза сегодня начал новый режим ограничительных мер с учетом военной поддержки Ираном агрессивной войны россии против Украины.
Об этом говорится в решении Совета ЕС. В частности, новый санкционный режим запрещает экспорт из Евросоюза в Иран компонентов, используемых в конструировании и производстве беспилотных летательных аппаратов.
Также этот режим обеспечивает правовую основу для введения визовых запретов и замораживания активов тех лиц, которые ответственны за поддержку или вовлечены в иранскую программу по производству дронов.
Кроме этого, он дополняет ранее введенные три пакета санкций, связанных с поставкой иранских дронов в россию. Последний такой пакет против физических и юридических лиц был введен в феврале 2023 года.
Кроме того, Совет ЕС сегодня ввел новые санкции против шести граждан Ирана за поддержку войны россии против Украины (поставки дронов) и поддержку сирийского режима системами ПВО. Активы этих лиц должны быть заморожены, а гражданам и компаниям Евросоюза запрещено предоставлять этим подсанкционным лицам средства. Также подсанкционным лицам запрещен въезд в ЕС.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.