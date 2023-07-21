В ЕС создали новый санкционный режим против Ирана — Finance.ua

В ЕС создали новый санкционный режим против Ирана Сегодня 11:12

Совет Европейского Союза сегодня начал новый режим ограничительных мер с учетом военной поддержки Ираном агрессивной войны россии против Украины.

Об этом говорится в решении Совета ЕС. В частности, новый санкционный режим запрещает экспорт из Евросоюза в Иран компонентов, используемых в конструировании и производстве беспилотных летательных аппаратов.

Также этот режим обеспечивает правовую основу для введения визовых запретов и замораживания активов тех лиц, которые ответственны за поддержку или вовлечены в иранскую программу по производству дронов.

Кроме этого, он дополняет ранее введенные три пакета санкций, связанных с поставкой иранских дронов в россию. Последний такой пакет против физических и юридических лиц был введен в феврале 2023 года.

Кроме того, Совет ЕС сегодня ввел новые санкции против шести граждан Ирана за поддержку войны россии против Украины (поставки дронов) и поддержку сирийского режима системами ПВО. Активы этих лиц должны быть заморожены, а гражданам и компаниям Евросоюза запрещено предоставлять этим подсанкционным лицам средства. Также подсанкционным лицам запрещен въезд в ЕС.

УНІАН По материалам:

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