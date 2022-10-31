В ЕС разрабатывают сухопутный маршрут для экспорта украинского зерна — Finance.ua

В ЕС разрабатывают сухопутный маршрут для экспорта украинского зерна Сегодня 11:34 — Аграрный рынок

Франция вместе с коллегами в ЕС разрабатывают сухопутный маршрут для экспорта украинского зерна после того, как россия вышла из «зернового соглашения».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

По словам министра сельского хозяйства Франции Марка Фено, сухопутный коридор может проходить через Румынию и Польшу.

«В рамках ЕС я часто общаюсь с коллегами в ЕС, особенно с немецким коллегой, мы пытаемся выяснить, если этот маршрут больше не может проходить через Черное море, то может ли он проходить по земле... в частности, изучаем наземные маршруты через Румынию и Польшу», — сказал он в эфире радиостанции RMC.

Напомним, 29 октября россия заявила о своем выходе из «зернового соглашения» якобы из-за «атаки Украины на корабли Черноморского флота с помощью БПЛА».

В Минобороны рф заявили, что такое решение было принято после того, как якобы «выяснилось, что беспилотники для атаки на Севастопольскую бухту запускали из морской акватории зоны безопасности „зернового коридора“ в Черном море».

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская версия о якобы «ударах дронами по Севастопольской бухте, которые были запущены с зерновозов» — выдумка больных людей.

Следует отметить, что несмотря на выход рф из соглашения, ООН, Турция и Украина согласовали план перемещения 16 судов по «зерновому коридору» в Черном море. Стороны предупредили рф.

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