В ЕС растут продажи новых легковых автомобилей — Finance.ua

В ЕС растут продажи новых легковых автомобилей Сегодня 01:22 — Технологии&Авто

В ЕС растут продажи новых легковых автомобилей

По итогам января 2023 года продажи новых легковушек в странах ЕС увеличились в годовом исчислении на 11,3% — до 760 041 ед, сообщает Укравтопром со ссылкой на данные АСЕА.

Положительные показатели региона отразились на трех из четырех ключевых рынков.

Наибольший прирост наблюдался в Испании (+51,4%) и Италии (+19,0%), за которыми следовала Франция с более скромным ростом (+8,8%). Исключением стала Германия, где в прошлом месяце было зафиксировано падение на 2,6%.

В январе в ЕС продолжал расти спрос на электрические и гибридные авто. Регистрации электромобилей (BEV) увеличились почти на 23% — до 71 984 шт. Гибриды (HEV) прибавили 22% к показателю января прошлого года, их объемы выросли до 197 982 ед.

В то же время, существенно уменьшились продажи гибридов с возможностью подключения к электросети (PHEV). За месяц в ЕС было зарегистрировано 53 649 таких авто (-9,9%).

Также продолжал сокращаться рынок дизельных автомобилей. За месяц было зарегистрировано 120 531 дизельное авто (-1,6%).

Самым популярным типом горючего у европейских водителей остается бензин. Регистрация новых бензиновых автомобилей в ЕС в январе выросла на 12,3% — до 288 325 шт.

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Телеканал 24 По материалам:

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