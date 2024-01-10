В ЕС предложили фонд в 100 миллиардов евро для сотрудничества в оборонной промышленности — Finance.ua

В ЕС предложили фонд в 100 миллиардов евро для сотрудничества в оборонной промышленности Сегодня 10:45 — Казна и Политика

В ЕС предложили фонд в 100 миллиардов евро для сотрудничества в оборонной промышленности

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон объявил предложение о создании фонда в размере 100 миллиардов евро для стимулирования производства оборонной промышленности ЕС и сотрудничества между странами, компаниями и другими заинтересованными сторонами. Презентация Европейской оборонной инвестиционной программы (EDIP) запланирована в феврале 2024 года.

Об этом пишет Politico.

Тьерри Бретон, который отвечает за портфель оборонной промышленности Европейской комиссии, заявил о необходимости значительного оборонного фонда в размере 100 миллиардов евро.

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«Чтобы убедиться, что вся промышленность работает все больше и больше вместе, нам нужны стимулы. Я считаю, что нам нужен огромный оборонный фонд, чтобы помочь ускориться, даже, вероятно, в размере 100 миллиардов евро. (.) что мы это сделаем», — сказал Бретон.

Он также добавил, что лидеры ЕС обсудят оборонные вызовы на саммите в начале февраля. Решение о выделении бюджетных средств ЕС на оборонную промышленность должен утвердить Европейский совет.

Тьерри Бретон должен представить 27 февраля 2024 года Европейскую программу оборонных инвестиций (EDIP) — денежный банк, призванный увеличить совместные закупки оружия и поставить ЕС на военные рельсы путем наращивания внутреннего производства оружия и боеприпасов.

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Глава внутреннего рынка ЕС также настаивает, что блок выполнит свою задачу по производству миллиона артиллерийских снарядов до весны, после того как в прошлом году страны-члены ЕС пообещали передать Украине 1 миллион боеприпасов до марта.

По словам Бретона, возможно добиться цели по производству снарядов до марта или апреля.

Бретон сказал, что его команда завершает «видение оборонной промышленности на конец февраля», «которое будет обсуждено на следующем саммите», запланированном на 1 февраля.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник (7 января), что странам-членам ЕС «самое позднее 1 февраля понадобится более точный обзор того, какой конкретный вклад наши европейские партнеры внесут в поддержку Украины в этом году».

Дебаты о выводах между лидерами ЕС, вероятно, усилят давление на такие страны как Франция, Италия и Испания, которые, согласно общедоступной информации, предоставили сравнительно мало военных товаров Украине.

По данным Кильского института, который отслеживает публично объявленную военную помощь Украине, в прошлом году Германия была вторым крупнейшим донором после США с 17,1 млрд евро, за ней следовала Великобритания с 6,6 млрд евро, а также северные и восточные страны-члены ЕС.

Для сравнения, Франция пока что выделила всего 0,54 млрд евро, Италия — 0,69 млрд евро, а Испания — 0,34 млрд евро.

В то же время, россия увеличила собственное производство боеприпасов, а также получила тысячи снарядов от своего союзника Северной Кореи.

На фоне обеспокоенности по поводу достоверности обещаний Украины, Бретон осудил официальных лиц за сомнения по поводу целей блока в отношении боеприпасов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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