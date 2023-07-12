В ЕС подготовили план долгосрочной поддержки Украины — Finance.ua

В ЕС подготовили план долгосрочной поддержки Украины Сегодня 11:45 — Казна и Политика

В ЕС подготовили план долгосрочной поддержки Украины

Европейский Союз разрабатывает план многосторонней многолетней поддержки Украины для помощи в отражении российской агрессии.

Об этом пишет Politico со ссылкой на еще не обнародованный документ.

«Европейская служба внешних дел подготовила план, который рекомендует ЕС на несколько лет взять на себя ряд „безопасностных обязательств перед Украиной“, пока страна отражает российскую агрессию», — говорится в материале.

Отмечается, что подготовленные рекомендации подводят итоги усилий, которые ЕС уже прилагает для поддержки Украины.

«Однако взятые вместе они отличаются своей широтой и предлагаемой продолжительностью, по существу выделяя миллиарды на потенциальную поддержку на протяжении многих лет», — утверждает Politico.

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Среди предлагаемых шагов — создание отдельного фонда ЕС для возмещения до 2027 года государствам-членам средств, потраченных на предоставление Украине военной помощи.

«Это станет ключевым столпом поддержки безопасности Украины в ближней и дальней перспективах», — говорится в документе.

Только в этом году ЕС намерен израсходовать 4 млрд евро из этого фонда.

Кроме этого, в документе упоминается возможность продолжения европейской военной тренировочной миссии, в рамках которой 25 тыс. украинских защитников уже прошли тренировки или проходят обучение сейчас.

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По убеждению Европейской службы внешних дел, поддержка Евросоюзом Украины — экзистенциальная, поскольку российская война составляет «фундаментальный вызов европейской безопасности», а сама россия вряд ли откажется от цели подчинения Украины.

Учитывая это, Украина «и дальше будет нуждаться в долгосрочной поддержке ЕС и помощи в обеспечении своего свободного и демократического европейского будущего».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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