В ЕС озвучили условия запуска собственной криптовалюты — Finance.ua

В ЕС озвучили условия запуска собственной криптовалюты Сегодня 17:21 — Финтех и Карты

В ЕС озвучили условия запуска собственной криптовалюты

Представители Европейского союза заявили, что цифровой евро не позволит компаниям оплачивать счета или выдавать зарплаты, а также не сможет найти применения в децентрализованных финансах. Эти ограничения от ЕС будут налагаться сразу после запуска цифровой валюты и будет несколько этапов. Первый этап будет предназначен только для перевода средств между людьми и организациями.

По словам руководителя программы цифрового евро в Европейском центральном банке (ЕЦБ) Эвелин Витлокс, разработчики видят три основных варианта использования цифровой валюты:

одноранговые платежи, с помощью которых люди смогут производить личные переводы друг другу;

платежи между покупателем и продавцом в реальных и виртуальных магазинах;

платежи в интересах государства или между госорганизациями.

Другие потенциальные варианты использования цифрового евро, по словам Уитлокса, будут рассмотрены гораздо позже. Пока ЕС не воспринимает блокчейн как потенциально важную технологию, которую можно использовать на государственном уровне. Ведомство считает, что сначала необходимо доказать, что технология безопасна и обладает достаточной пропускной способностью.

Как считает глава отдела цифровых финансов в Европейской комиссии Яна Сейссенс, цифровой евро должен отвечать современным запросам со стороны общества. При этом разрабатывая CBDC, не стоит спешить и сразу пытаться захватить сегмент Web3. В первую очередь валюта должна обслуживать обычных пользователей. Таким образом, в ЕС полагают, что цифровая валюта заработает не ранее 2026 года.

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noworries По материалам:

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