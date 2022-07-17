В ЕС ожидают скорейшего решения проблемы экспорта украинского зерна — Боррель — Finance.ua
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В ЕС ожидают скорейшего решения проблемы экспорта украинского зерна — Боррель

Аграрный рынок
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В ЕС ожидают скорейшего решения проблемы экспорта украинского зерна — Боррель
В ЕС ожидают скорейшего решения проблемы экспорта украинского зерна — Боррель
В Европейском Союзе надеются, что с помощью ООН удастся найти скорейшее решение, которое позволит обеспечить экспорт украинского зерна.
Об этом написал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на сайте Европейской службы внешних действий.
«Что касается вымышленного или реального влияния наших санкций на третьи страны, в частности африканские, которые значительно зависят от российского и украинского зерна и удобрений. Очень четко понятно, где заключается ответственность за продовольственный кризис», — отметил он.
По словам Борреля, санкции ЕС не направлены против российского экспорта зерна или удобрений. До этого именно российская агрессия и ее блокада в Черном море не позволяла Украине экспортировать зерно.
Он подчеркнул, что переговоры под эгидой генерального секретаря ООН позволят быстро решить эту проблему.
«Я проинформировал своих африканских коллег, что мы готовы помочь им в преодолении каких-либо осложнений, с которыми они могут столкнуться в связи с нашими санкциями. И в то же время призвал их не позволить обмануть себя ложью и дезинформацией со стороны российских властей по этой теме» ", — говорит Боррель.
Отметим, что из-за российской агрессии в Украине заблокировано более 20 млн тонн зерна, что было назначено на экспорт, в частности, в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.
ЕС организовал специальные коридоры на границах с Украиной для вывоза зерна по суше, но это лишь частично облегчает проблему.
По материалам:
Факти
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