В ЕС озабочены политикой Twitter под руководством Маска — FT Сегодня 03:09 — Фондовый рынок

В ЕС озабочены политикой Twitter под руководством Маска — FT

Twitter Илона Маска может столкнуться с ограничениями со стороны Евросоюза в случае невыполнения новых правил для крупных технологических компаний, регуляторы озабочены ослабленной модерацией платформы.

Об этом сообщает Financial Times.

Европейские регуляторы озабочены хаотическим введением «новации» Маска — сервиса подписки Twitter Blue, о чем рассказали три человека, знакомых с вопросом. Таким образом, пользователи на платформе злоупотребляют «синей галочкой» для публикаций от имени других известных людей или компаний.

Чиновники ЕС также озабочены количеством уволенных руководителей Twitter, игравших ключевую роль в отношениях с регуляторами, и выполнением платформой новых правил ЕС, направленных на модерацию контента.

Закон о цифровых услугах, впервые устанавливающий правила того, как большие технологии должны обеспечивать безопасность пользователей в интернете, вступил в силу в среду, 16 ноября.

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Собеседник агентства объясняет, что, по новым правилам, от Twitter как очень большой онлайн-платформы потребуют массового технического и юридического соблюдения требований. «Многие из этих людей ушли или были уволены. Похоже, что они находятся на курсе столкновения с Брюсселем».

В среду ЕС начинает определять, какие платформы соответствуют порогу в 45 миллионов пользователей и должны будут соблюдать самые строгие правила. Этот процесс продлится четыре месяца.

Ожидается, что Twitter попадет в эту категорию, сообщили два собеседника. Если Маск не сможет решить проблемы, связанные с растущим количеством фейковых профилей на платформе, Twitter рискует быть запрещенным Брюсселем в рамках новых правил, предупредили они. Twitter также грозит штраф в размере до 6% его глобального оборота, если будет признано, что он является повторным нарушителем.

Цифровые регуляторы в мире становятся все более озабоченными количеством уволенных руководителей Twitter, занимавших ключевые должности по безопасности после того, как Маск уволил половину из 7500 работников компании. Брюссельские чиновники также озабочены тем, что увольнение некоторых модераторов повлияет на способность платформы контролировать размещаемый контент.

Економічна Правда По материалам:

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