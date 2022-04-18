В ЕС объяснили, почему не рассматривают простой запрет на российскую нефть — Finance.ua

В ЕС объяснили, почему не рассматривают простой запрет на российскую нефть

Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Европейский Союз не рассматривает введение простого запрета на экспорт нефти в страны ЕС, поскольку нововведение спровоцирует дефицит, и президент рф путин получит еще более высокие цены на этот вид топлива.

У санкций есть главная цель — сократить доходы главы россии, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Bild am Sonntag

По ее словам, не должно произойти того, что «путин получит еще более высокие цены на других рынках за поставки, которые должны были бы идти в ЕС».

Раньше Урсула фон дер Ляйен говорила, что Евросоюз работает над «умными механизмами», чтобы нефть могла быть включена в новый пакет санкций.

Еврочиновница говорила, что в новый санкционный пакет против рф могут включить, в частности, «Сбербанк».

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Чернигове, Харькове, Мариуполе, Херсоне, Николаеве, Одессе, Сумах и Житомире.

Ряд стран, в том числе страны-члены ЕС, решили наказать россию новыми санкциями. Уже введены в действие пять пакетов санкций.

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