В ЕС объяснили, почему не рассматривают простой запрет на российскую нефть — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В ЕС объяснили, почему не рассматривают простой запрет на российскую нефть

Сегодня 09:45Казна и Политика
155
Европейский Союз не рассматривает введение простого запрета на экспорт нефти в страны ЕС, поскольку нововведение спровоцирует дефицит, и президент рф путин получит еще более высокие цены на этот вид топлива.
У санкций есть главная цель — сократить доходы главы россии, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Bild am Sonntag.
По ее словам, не должно произойти того, что «путин получит еще более высокие цены на других рынках за поставки, которые должны были бы идти в ЕС».
Раньше Урсула фон дер Ляйен говорила, что Евросоюз работает над «умными механизмами», чтобы нефть могла быть включена в новый пакет санкций.
Еврочиновница говорила, что в новый санкционный пакет против рф могут включить, в частности, «Сбербанк».
Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Чернигове, Харькове, Мариуполе, Херсоне, Николаеве, Одессе, Сумах и Житомире.
Ряд стран, в том числе страны-члены ЕС, решили наказать россию новыми санкциями. Уже введены в действие пять пакетов санкций.
По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.