В ЕС настаивают на установлении ценового потолка на газ для энергетики — Bloomberg — Finance.ua

В ЕС настаивают на установлении ценового потолка на газ для энергетики — Bloomberg Сегодня 18:32 — Энергетика

В ЕС настаивают на установлении ценового потолка на газ для энергетики — Bloomberg

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину несколько стран Евросоюза заявили о необходимости установлении верхнего предела цен на природный газ, используемый для выработки электроэнергии.

Об этом сообщает Bloomberg

Исполнительный орган блока советует членам ЕС вводить указанный лимит совместно со странами-импортерами электроэнергии, которыми являются Британия и Швейцария. В качестве альтернативы Евросоюз должен был бы экспортировать электроэнергию по более высокой цене, чем при внутренней торговле, что запрещено рядом международных соглашений с партнерами.

Большинство стран требуют широкого ограничения оптовых цен на газ, введенного через коридор на крупнейшем виртуальном рынке региона, небольшая группа стран хочет ограничить цены на газ, используемый для производства электроэнергии, по аналогии с уже реализованной моделью.

Процесс предложения и одобрения этой инициативы займет не менее нескольких недель.

Также в Еврокомиссии заявили, что начали работу над более структурной и долгосрочной мерой по развязке цен на газ и электроэнергию.

Также сообщается, что в новой системе основная роль производства электроэнергии на газовом топливе будет заключаться в уравновешивании эффекта нестабильной возобновляемой генерации.

Исполнительный орган ЕС сообщил странам блока, что при ограничении цен они должны будут выплатить своим газовым электростанциям субсидию для покрытия разницы между фактической ценой на сутки вперед и целевой ценой на газ для производства электроэнергии.

Субсидия не только снизит цену, по которой газовые электростанции продают свою электроэнергию на рынке, но и снизит общую клиринговую цену, сократив доходы коммунальных предприятий, производящих электроэнергию из других источников.

Несколько стран ЕС предложили, чтобы субсидия ограничивала цену на газ эквивалентом цены TTF в размере 100−120 евро за мегаватт-час.

По данным исполнительного органа ЕС, затраты на такое ценовое ограничение будут зависеть от количества газовых электростанций в отдельных государствах-членах.

С самыми высокими затратами на субсидии столкнутся страны, которые полагаются на газ для производства электроэнергии — Германия, Нидерланды и Италия. В то же время от инициативы выиграют импортеры электроэнергии, больше всего — Франция.

УНІАН По материалам:

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