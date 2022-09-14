В ЕС и Британии готовятся подать иски против Google на 25 миллиардов евро — Finance.ua

В ЕС и Британии готовятся подать иски против Google на 25 миллиардов евро 14.09.2022, 01:18 — Фондовый рынок

В ЕС и Британии готовятся подать иски против Google на 25 миллиардов евро

Против компании Google готовятся судебные тяжбы в Европейском Союзе и Великобритании на общую сумму 25 миллиардов евро по обвинению в нечестной конкуренции на рынке цифровой рекламы.

Об этом сообщает The Guardian

Компания, которая является ключевым игроком на рынке онлайн-рекламы, обвиняется в злоупотреблении на рынке рекламных технологий, связанных с координацией продажи рекламного пространства онлайн.

Как объясняет Дамьен Джераден из бельгийской юридической фирмы Geradin Partners, которая участвует в подготовке иска в ЕС, из-за неконкурентного поведения Google «местные и национальные СМИ, играющие жизненно важную роль в нашем обществе, в течение длительного времени несли ущерб».

Аналогичный иск в Великобритании к Апелляционному трибуналу по вопросам конкуренции планирует подать в октябре юридическая фирма Humphries Kerstetter. Там говорят, что из-за антиконкурентного поведения Google в течение многих лет информационные сайты и малый бизнес потеряли примерно семь миллиардов фунтов стерлингов.

В Великобритании истцами будут автоматически все пострадавшие стороны, тогда как в иске в ЕС, который будет подан в Нидерландах, потенциальные заявители должны самостоятельно обращаться для присоединения к иску.

По просьбе о комментарии Google лишь указал, что его инструменты помогают вебсайтам находить потенциальную аудиторию, и только в Великобритании это принесло 700 тысячам предприятий дополнительные примерно 55 миллиардов фунтов стерлингов.

Економічна Правда По материалам:

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