В ЕС и Британии готовятся подать иски против Google на 25 миллиардов евро — Finance.ua
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В ЕС и Британии готовятся подать иски против Google на 25 миллиардов евро

Фондовый рынок
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В ЕС и Британии готовятся подать иски против Google на 25 миллиардов евро
В ЕС и Британии готовятся подать иски против Google на 25 миллиардов евро
Против компании Google готовятся судебные тяжбы в Европейском Союзе и Великобритании на общую сумму 25 миллиардов евро по обвинению в нечестной конкуренции на рынке цифровой рекламы.
Об этом сообщает The Guardian.
Компания, которая является ключевым игроком на рынке онлайн-рекламы, обвиняется в злоупотреблении на рынке рекламных технологий, связанных с координацией продажи рекламного пространства онлайн.
Как объясняет Дамьен Джераден из бельгийской юридической фирмы Geradin Partners, которая участвует в подготовке иска в ЕС, из-за неконкурентного поведения Google «местные и национальные СМИ, играющие жизненно важную роль в нашем обществе, в течение длительного времени несли ущерб».
Аналогичный иск в Великобритании к Апелляционному трибуналу по вопросам конкуренции планирует подать в октябре юридическая фирма Humphries Kerstetter. Там говорят, что из-за антиконкурентного поведения Google в течение многих лет информационные сайты и малый бизнес потеряли примерно семь миллиардов фунтов стерлингов.
В Великобритании истцами будут автоматически все пострадавшие стороны, тогда как в иске в ЕС, который будет подан в Нидерландах, потенциальные заявители должны самостоятельно обращаться для присоединения к иску.
По просьбе о комментарии Google лишь указал, что его инструменты помогают вебсайтам находить потенциальную аудиторию, и только в Великобритании это принесло 700 тысячам предприятий дополнительные примерно 55 миллиардов фунтов стерлингов.
По материалам:
Економічна Правда
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