В ЕС хотят модернизировать систему налогообложения с помощью блокчейна — Finance.ua
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В ЕС хотят модернизировать систему налогообложения с помощью блокчейна

Финтех и Карты
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Европейский парламент проголосовал за резолюцию, направленную на борьбу с уклонением от уплаты налогов с помощью криптоактивов, а также на упорядочение правил их налогообложения.
По мнению чиновников, национальные администрации должны использовать все доступные инструменты для содействия эффективному сбору налогов, и как один из таких инструментов был назван блокчейн. Европейская комиссия считает, что уникальные возможности блокчейна могут предложить новый способ автоматизации сбора налогов, ограничить коррупцию и способствовать установлению права собственности на материальные и нематериальные активы.
Обмен информацией о налогоплательщиках между национальными налоговыми ведомствами должен будет включать информацию о криптоактивах.
Также инициатива призывает к введению упрощенного налогового режима для небольших транзакций. Еврокомиссия намерена внедрить технологию блокчейна в программы налогообложения в ближайшее время. Она также призывает государства-члены ЕС реформировать свои налоговые органы.

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По материалам:
cryptomisto
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