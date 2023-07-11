В «Энергоатоме» объяснили условия страхового покрытия возможного ядерного инцидента на ЗАЭС — Finance.ua

В «Энергоатоме» объяснили условия страхового покрытия возможного ядерного инцидента на ЗАЭС
Заключенный НАЭК «Энероатом» страховой договор относительно ущерба в результате ядерного инцидента на украинских АЭС предусматривает отлагательные условия по оккупированной россиянами ЗАЭС, поскольку она не контролируется украинским оператором.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».
В компании напомнили, что в июне заключили договор страхования более чем на 5 млрд грн относительно ущерба в результате ядерного инцидента на всех четырех атомных станциях Украины.
В нем, в частности, отмечается, что страховое покрытие по Запорожской АЭС предоставляется с отлагательным условием после освобождения станции от оккупантов, поскольку она не контролируется Украиной и единственным легитимным оператором — ГП «НАЭК «Энергоатом».
«Энергоатом не контролирует действия оккупантов и не осуществляет управление реакторными установками в соответствии с требованиями украинского ядерного законодательства, а потому и не может нести ответственность за все ядерные риски, которые могут возникнуть на оккупированной ЗАЭС», — отметили в компании.
Что касается всех других отечественных АЭС, работающих на подконтрольной Украине территории, то страхование за ядерный ущерб, который может быть причинен в результате ядерного инцидента, действует в полной мере.
«Подобные исключения по военным причинам ядерных инцидентов действовали и в предыдущих страховых соглашениях Энергоатома и являются стандартной мировой практикой», — подчеркнули в «Энергоатоме».
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