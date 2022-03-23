В Екатеринбурге полицейским запретили пользоваться иномарками — Finance.ua

В Екатеринбурге полицейским запретили пользоваться иномарками

В российском городе Екатеринбурге полицейские с 1 апреля не смогут ездить на автомобилях иностранного производства.

Западные санкции неожиданным образом ударили по российской полиции. Telegram-канал Baza опубликовал указ руководителя Главного управления МВД россии по Свердловской области о приостановлении использования служебных автомобилей иностранного производства.

Почему? В указе идет речь о невозможности проведения технического обслуживания и ремонта полицейских автомобилей соответствующих марок (Volkswagen, Renault, Skoda) после введения экономических санкций против россии.

Следовательно, с 1 апреля в центре региона, Екатеринбурге и всей Свердловской области под персональную ответственность руководителей соответствующих отделений полиции приостанавливается использование служебных иномарок.

Информацию о запрете подтвердили российские СМИ. Согласно информации екатеринбургского филиала издания МК, использовать иностранные автомобили не смогут даже работники государственной автоинспекции (ГИБДД), задачей которых является следить за безопасностью и порядком на автомобильных дорогах и задерживать нарушителей правил дорожного движения.

Источник регионального издания Е1 в правоохранительных органах отметил, что запрет будет касаться только областного центра.

«Это решение было по всей области. Однако только в Екатеринбурге прямо запретили ездить на иностранных служебных машинах, в других городах попросили их реже использовать», — пояснил собеседник издания.

Один из работников Госавтоинспекции Екатеринбурга подтвердил, что в автопарке их полка есть большое количество автомобилей и даже мотоциклов иностранного производства, поэтому «непонятно сейчас, что с ними будут делать».

Официально екатеринбургская полиция информацию об этом запрете не комментирует.

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