В Екатеринбурге полицейским запретили пользоваться иномарками — Finance.ua
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В Екатеринбурге полицейским запретили пользоваться иномарками

Сегодня 10:48Технологии&Авто
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В российском городе Екатеринбурге полицейские с 1 апреля не смогут ездить на автомобилях иностранного производства.
Западные санкции неожиданным образом ударили по российской полиции. Telegram-канал Baza опубликовал указ руководителя Главного управления МВД россии по Свердловской области о приостановлении использования служебных автомобилей иностранного производства.
Почему? В указе идет речь о невозможности проведения технического обслуживания и ремонта полицейских автомобилей соответствующих марок (Volkswagen, Renault, Skoda) после введения экономических санкций против россии.
Следовательно, с 1 апреля в центре региона, Екатеринбурге и всей Свердловской области под персональную ответственность руководителей соответствующих отделений полиции приостанавливается использование служебных иномарок.
Информацию о запрете подтвердили российские СМИ. Согласно информации екатеринбургского филиала издания МК, использовать иностранные автомобили не смогут даже работники государственной автоинспекции (ГИБДД), задачей которых является следить за безопасностью и порядком на автомобильных дорогах и задерживать нарушителей правил дорожного движения.
Источник регионального издания Е1 в правоохранительных органах отметил, что запрет будет касаться только областного центра.
«Это решение было по всей области. Однако только в Екатеринбурге прямо запретили ездить на иностранных служебных машинах, в других городах попросили их реже использовать», — пояснил собеседник издания.
Один из работников Госавтоинспекции Екатеринбурга подтвердил, что в автопарке их полка есть большое количество автомобилей и даже мотоциклов иностранного производства, поэтому «непонятно сейчас, что с ними будут делать».
Официально екатеринбургская полиция информацию об этом запрете не комментирует.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Главком
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