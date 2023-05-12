В ЕК рассказали, сколько украинцев учатся и работают в ЕС — Finance.ua

В ЕК рассказали, сколько украинцев учатся и работают в ЕС
Статус временной защиты в Европейском Союзе получили четыре миллиона граждан Украины, уехавших после начала полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.
Об этом заявила европейская комиссар по внутренним делам Ильва Йоганссон.
«Я сообщила министру (внутренних дел Игорю Клименко. — Ред.) о текущем размещении четырех миллионов находящихся в ЕС украинцев под эгидой Директивы о временной защите», — сказала она.
Еврокомиссар добавила, что среди этих украинцев почти 700 тысяч имеют работу, а еще 450 тысяч детей сейчас учатся в школах и университетах по всему ЕС.
«Конечно, это вызов, но мы с ним справились. Я повторяю, что украинцам, нуждающимся в убежище в ЕС, всегда рады», — подчеркнула Йоганссон.
Как известно, в марте 2022 года ЕС ввел выдачу разрешений на временную защиту для граждан Украины, выехавших в результате полномасштабного военного вторжения россии. Этот статус означает, что украинцам, бегущим от войны, не нужно просить убежище в ЕС.
Европейская комиссия ранее сообщала, что готова принять необходимые меры для дальнейшего продления Директивы о временной защите для украинских беженцев, если это будет необходимо, до 2025 года.
Напомним, Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон прибыла в Киев. В рамках визита в Украину она посетила Ирпень, а также обсудила сотрудничество правоохранителей, предотвращение контрабанды оружия, работу над расследованием военных преступлений, поддержку разминирования территорий, где велись боевые действия.
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