В Египте Siemens построит сеть высокоскоростной железной дороги — Finance.ua

В Египте Siemens построит сеть высокоскоростной железной дороги

В Египте Siemens построит сеть высокоскоростной железной дороги

Немецкая компания Siemens Mobility подписала контракт с правительством Египта на строительство 2000-километровой сети высокоскоростных железных дорог.

Об этом пишет DW

Siemens объявила, что поставит в эту страну 41 высокоскоростной поезд, 94 региональных поезда и 41 грузовой локомотив.

Контрактом предусмотрено строительство восьми железнодорожных станций и их техническое обслуживание в течение 15 лет.

«Благодаря нашим новейшим технологиям, разработанным для подвижного состава, сигнализации и технического обслуживания, Египет получит шестую по величине и самую современную сеть высокоскоростных железных дорог в мире», — заявил генеральный директор конгломерата Siemens AG Роланд Буш.

Доля дочерней компании Siemens в проекте составляет 8,1 млрд евро, что включает первоначальный контракт на 2,7 млрд евро для первой линии, подписанный в 2021 году.

Современная сеть высокоскоростных железных дорог протяженностью около 2000 километров соединит 60 городов страны. Поезда будут способны двигаться по этой линии со скоростью до 230 километров в час.

По данным Siemens Mobility, пользование новой железнодорожной сетью будет доступно примерно для 90 процентов населения Египта. Как заявила компания, новая железнодорожная сеть будет полностью электрифицирована, благодаря чему выбросы CO2 в атмосферу сократятся на 70 процентов по сравнению с существующим автобусным или автомобильным транспортом.

Присутствовавший на церемонии подписания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал новую железнодорожную сеть «ценным дополнением к транспортной системе Египта» и «началом новой эры для железнодорожной системы Египта, Африки и Ближнего Востока».

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