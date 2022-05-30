В Египте Siemens построит сеть высокоскоростной железной дороги — Finance.ua
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В Египте Siemens построит сеть высокоскоростной железной дороги

Сегодня 23:57Технологии&Авто
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В Египте Siemens построит сеть высокоскоростной железной дорогиВ Египте Siemens построит сеть высокоскоростной железной дороги
Немецкая компания Siemens Mobility подписала контракт с правительством Египта на строительство 2000-километровой сети высокоскоростных железных дорог.
Об этом пишет DW.
Siemens объявила, что поставит в эту страну 41 высокоскоростной поезд, 94 региональных поезда и 41 грузовой локомотив.
Контрактом предусмотрено строительство восьми железнодорожных станций и их техническое обслуживание в течение 15 лет.
«Благодаря нашим новейшим технологиям, разработанным для подвижного состава, сигнализации и технического обслуживания, Египет получит шестую по величине и самую современную сеть высокоскоростных железных дорог в мире», — заявил генеральный директор конгломерата Siemens AG Роланд Буш.
Доля дочерней компании Siemens в проекте составляет 8,1 млрд евро, что включает первоначальный контракт на 2,7 млрд евро для первой линии, подписанный в 2021 году.
Современная сеть высокоскоростных железных дорог протяженностью около 2000 километров соединит 60 городов страны. Поезда будут способны двигаться по этой линии со скоростью до 230 километров в час.
По данным Siemens Mobility, пользование новой железнодорожной сетью будет доступно примерно для 90 процентов населения Египта. Как заявила компания, новая железнодорожная сеть будет полностью электрифицирована, благодаря чему выбросы CO2 в атмосферу сократятся на 70 процентов по сравнению с существующим автобусным или автомобильным транспортом.
Присутствовавший на церемонии подписания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал новую железнодорожную сеть «ценным дополнением к транспортной системе Египта» и «началом новой эры для железнодорожной системы Египта, Африки и Ближнего Востока».
По материалам: Економічна Правда
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