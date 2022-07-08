В ЕБРР спрогнозировали основные параметры будущей программы МВФ для Украины — Finance.ua
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В ЕБРР спрогнозировали основные параметры будущей программы МВФ для Украины

Казна и Политика
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В Европейском банке реконструкции и развития ожидается, что новая программа Международного валютного фонда для Украины будет направлена на восстановление макрофинансовой стабильности и структурные реформы в координации с процессом вступления в ЕС.
Об этом в интервью сообщила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.
«МВФ, несомненно, будет играть чрезвычайно важную роль в стабилизации украинской экономики. Думаю, мы можем ожидать программу, которая будет направлена на восстановление макрофинансовой стабильности и структурные реформы, конечно, в координации с процессом вступления в ЕС, который также станет ключевым фактором в продвижении плана реформ», — отметила президент ЕБРР.

Война в Украине и ЕБРР:

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в нашей стране в 1993 году банк в совокупности выделил около 17 млрд евро на более чем 480 проектов.
10 мая 2022 ЕБРР ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2022 году.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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