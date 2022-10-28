В ДТЭК назвали сумму ущерба теплоэлектростанциям с начала полномасштабной войны — Finance.ua

В ДТЭК назвали сумму ущерба теплоэлектростанциям с начала полномасштабной войны Сегодня 12:44

Теплоэнергетические станции ДТЭК за январь-октябрь 2022 года понесли 17,6 миллиарда гривен убытков, более трети из которых — в третьем квартале. Последние российские обстрелы обострили ситуацию еще больше и обуславливают необходимость поддержки компании наравне со всей отраслью.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в материале для «Интерфакс-Украина», пишет пресс-служба ДТЭК.

«За восемь месяцев войны наши ТЭС понесли 17,6 млрд грн убытков, и это при расчете искусственной стоимости угля 4,2 тыс. грн/тонна. Но мы дальше не можем выживать в таких условиях. Нельзя считать, что ущерб 17,6 млрд — это то, с чем мы как-то справимся», — заявил он.

Тимченко отметил для сравнения, что цена угля в Польше уже сейчас 8,4 тыс. грн/тонна, а привезти импортный уголь будет стоить 12,5-12,6 тыс. грн/тонна.

Согласно этим данным, убытки ТЭС ДТЭК в первом квартале 2022 года составили 3,6 млрд грн, во втором — 4,9 млрд грн, в третьем — 6,36 млрд грн и в октябре — уже 2,74 млрд грн.

Кроме того, Тимченко отметил, что ущерб, нанесенный компании с 10 октября после массированных ударов российских войск по энергообъектам Украины, составляет примерно 40 миллионов долларов.

«Это те убытки, которые нанесены нам за неделю. Эта цифра не показывает весь масштаб разрушений, которые были до этого и мы уже профинансировали из своих источников. Общий объем исчисляется миллиардами гривен», — объяснил он.

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Гендиректор ДТЭК также сообщил о девяти раненых и одном погибшем энергетике компании в результате последних атак, назвав это «наибольшей платой в этой войне».

Тимченко назвал ситуацию в компании «без преувеличения катастрофической и с точки зрения разрушений, и с точки зрения усилий, необходимых для восстановления».

В этой связи генеральный директор ДТЭК выразил уверенность, что в такой ситуации государству необходимо оказать поддержку частному бизнесу, тем более учитывая, что оно это делает для государственных компаний.

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