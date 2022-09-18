В дорожный фонд за растаможку авто уже уплачено 2 млрд грн — Finance.ua

В дорожный фонд за растаможку авто уже уплачено 2 млрд грн Сегодня 07:50 — Технологии&Авто

Как сообщил народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале, кроме топлива еще источником наполнения дорожного фонда сейчас являются акцизы и пошлины на авто.

После их восстановления за июль и август было уплачено почти 2 млрд грн (1,95 млрд) пошлины и акциза от импорта транспортных средств, которые полностью идут в дорожный фонд.

За июль:

акциз — 286,1 млн грн, пошлина — 482,3 млн грн.

За август:

акциз — 484,3 млн грн, пошлина — 700 млн грн.

Напомним, с 1 июля увеличился размер страховых выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности ( ОСГПО ). В то же время увеличится и стоимость такой страховки — подорожание на 10-20%.

с 130 до 160 тыс. грн в случае нанесения ущерба имуществу;

с 260 до 320 тыс. грн в случае причинения вреда жизни и здоровью (в расчете на одного потерпевшего);

предельная сумма за самостоятельное оформление уведомления о ДТП его участниками для страховой компании (по так называемому европротоколу) — с 50 до 80 тыс. грн.

Autoconsulting По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.