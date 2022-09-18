В дорожный фонд за растаможку авто уже уплачено 2 млрд грн — Finance.ua

В дорожный фонд за растаможку авто уже уплачено 2 млрд грн
Как сообщил народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале, кроме топлива еще источником наполнения дорожного фонда сейчас являются акцизы и пошлины на авто.
После их восстановления за июль и август было уплачено почти 2 млрд грн (1,95 млрд) пошлины и акциза от импорта транспортных средств, которые полностью идут в дорожный фонд.
За июль:
акциз — 286,1 млн грн, пошлина — 482,3 млн грн.
За август:
акциз — 484,3 млн грн, пошлина — 700 млн грн.
Напомним, с 1 июля увеличился размер страховых выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСГПО). В то же время увеличится и стоимость такой страховки — подорожание на 10-20%.
- с 130 до 160 тыс. грн в случае нанесения ущерба имуществу;
- с 260 до 320 тыс. грн в случае причинения вреда жизни и здоровью (в расчете на одного потерпевшего);
- предельная сумма за самостоятельное оформление уведомления о ДТП его участниками для страховой компании (по так называемому европротоколу) — с 50 до 80 тыс. грн.
Зеленая карта на Finance.ua: покупайте онлайн, чтобы не переплачивать 🚙
Поделиться новостью