В Донецкой области подсчитали стоимость борща (инфографика) — Finance.ua
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В Донецкой области подсчитали стоимость борща (инфографика)

Личные финансы
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В Донецкой области проанализировали стоимость овощей, необходимых для приготовления борща. 5-литровая кастрюля постного блюда будет стоить 36,22 грн.
Об этом сообщают в департаменте агропромразвития Донецкой ОВА.
Для приготовления нужно 350 г картофеля по 8,64 грн/кг, 500 г капусты по 14,68 грн/кг, 150 г моркови по 23,93 грн/кг, 200 г свеклы по 11,73 грн/кг, 150 г лука по 30,93 грн/кг; 300 г томатов по 50,93 грн/кг.
В Донецкой области подсчитали стоимость борща (инфографика)
Напомним, по подсчетам столичного сервиса по доставке продуктов Zakaz.ua, в Украине за полгода полномасштабной войны стоимость продуктов борщового набора выросла на 27% и на 52% — по сравнению с августом 2021 года. Так, по состоянию на 31 августа 2022 продукты из киевских супермаркетов для кастрюли красного борща объемом на 3,5-4 л в среднем будут стоить 144 грн.
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По материалам:
agrotimes.ua
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