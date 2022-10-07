В Донецкой области подсчитали стоимость борща (инфографика) — Finance.ua

В Донецкой области подсчитали стоимость борща (инфографика) Сегодня 19:45 — Личные финансы

В Донецкой области проанализировали стоимость овощей, необходимых для приготовления борща. 5-литровая кастрюля постного блюда будет стоить 36,22 грн.

Об этом сообщают в департаменте агропромразвития Донецкой ОВА.

Для приготовления нужно 350 г картофеля по 8,64 грн/кг, 500 г капусты по 14,68 грн/кг, 150 г моркови по 23,93 грн/кг, 200 г свеклы по 11,73 грн/кг, 150 г лука по 30,93 грн/кг; 300 г томатов по 50,93 грн/кг.

Напомним, по подсчетам столичного сервиса по доставке продуктов Zakaz.ua, в Украине за полгода полномасштабной войны стоимость продуктов борщового набора выросла на 27% и на 52% — по сравнению с августом 2021 года. Так, по состоянию на 31 августа 2022 продукты из киевских супермаркетов для кастрюли красного борща объемом на 3,5-4 л в среднем будут стоить 144 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.