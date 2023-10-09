В долг не дадут: Fitch отозвало кредитные рейтинги беларуси — Finance.ua

В долг не дадут: Fitch отозвало кредитные рейтинги беларуси Сегодня 15:45

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings больше не оценивает кредитоспособность беларуси.

Fitch отозвало рейтинги беларуси, включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне «RD» (ограниченный дефолт), об этом говорится в заявлении Fitch Ratings

«Отзыв рейтингов беларуси обусловлен отсутствием достаточного участия в рейтинговом процессе эмитента… у Fitch больше нет достаточной информации для поддержания рейтингов. Соответственно, Fitch больше не будет предоставлять рейтинги (или аналитическое освещение) беларуси», — говорится в сообщении агентства.

Справка Finance.ua:

Fitch — одно из трех основных кредитных рейтинговых агентств наряду с Moody’s и S&P.

В апреле 2023 года Fitch подтвердил дефолтный статус беларуси. беларусь не в состоянии выполнять свои долговые обязательства, считают аналитики.

В августе 2023 года Fitch снизило кредитный рейтинг первой экономики мира. Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до «AA+» с «ААА». Снижение рейтинга произошло на фоне ухудшения бюджетных показателей, растущего госдолга и постоянных противостояний вокруг вопроса о лимите госдолга.

УНІАН По материалам:

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