В долг не дадут: Fitch отозвало кредитные рейтинги беларуси — Finance.ua
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В долг не дадут: Fitch отозвало кредитные рейтинги беларуси

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings больше не оценивает кредитоспособность беларуси.
Fitch отозвало рейтинги беларуси, включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне «RD» (ограниченный дефолт), об этом говорится в заявлении Fitch Ratings.
«Отзыв рейтингов беларуси обусловлен отсутствием достаточного участия в рейтинговом процессе эмитента… у Fitch больше нет достаточной информации для поддержания рейтингов. Соответственно, Fitch больше не будет предоставлять рейтинги (или аналитическое освещение) беларуси», — говорится в сообщении агентства.

Справка Finance.ua:

  • Fitch — одно из трех основных кредитных рейтинговых агентств наряду с Moody’s и S&P.
  • В апреле 2023 года Fitch подтвердил дефолтный статус беларуси. беларусь не в состоянии выполнять свои долговые обязательства, считают аналитики.
  • В августе 2023 года Fitch снизило кредитный рейтинг первой экономики мира. Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до «AA+» с «ААА». Снижение рейтинга произошло на фоне ухудшения бюджетных показателей, растущего госдолга и постоянных противостояний вокруг вопроса о лимите госдолга.
По материалам:
УНІАН
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