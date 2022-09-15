В добровольческие строительные батальоны, восстанавливающие жилье и инфраструктуру, входят около 35 тыс. человек — Finance.ua
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В добровольческие строительные батальоны, восстанавливающие жилье и инфраструктуру, входят около 35 тыс. человек

Недвижимость
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В волонтерском проекте «Добробат», участники которого в координации с Министерством развития громад и территорий Украины помогают восстанавливать жилье и социальные инфраструктурные объекты, поврежденные в результате боевых действий, около 35 тыс. человек, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Правительство уже выделило значительные средства, около 3,4 млрд грн областным администрациям на оперативное восстановление. Работает так называемый „Добробат“, который инициирован Министерством развития громад и территорий», — сказал Шмыгаль на пресс-конференции в среду, добавив, что в такие добровольческие строительные батальоны уже ввступили около 35 тыс. человек.
Напомним, Киев сформирует фонд жилья, которое будут сдавать горожанам и переселенцам. Как отметил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп, для этого город увеличил уставный капитал коммунального предприятия «Финансовая компания «Жилье-инвест» на 2 млрд грн. Соответствующее решение принял Киевсовет.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины постановлением от 7 сентября 2022 г. № 1000 утвердил Порядок предоставления жилья, приобретенного Госмолодежьжильем за счет средств гуманитарной и иной помощи для временного проживания пострадавших;
  • приоритетность предоставления жилья для временного проживания пострадавших определяется областными, Киевской городской госадминистрациями (областными, Киевской городской военными администрациями) с учетом пункта 20 Порядка формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания, учета и предоставления такого жилья для временного проживания КМ02. № 495 «Некоторые меры по формированию фондов жилья, предназначенного для временного проживания внутренне перемещенных лиц».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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