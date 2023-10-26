єВідновлення: в Ирпенской громаде уже согласовано 1577 выплат на ремонт поврежденного имущества — Finance.ua

єВідновлення: в Ирпенской громаде уже согласовано 1577 выплат на ремонт поврежденного имущества Вчера 19:43 — Казна и Политика

В Ирпенской громаде уже согласовано 1577 выплат на ремонт поврежденного имущества по программе «єВідновлення». Общая сумма выплат — более 167 миллионов гривен. А на компенсацию за разрушенное жилье выдано и сформировано 30 сертификатов на более чем 110 миллионов гривен. 318 заявок получили отказ, пишет itvua.tv.

Об этом на внеочередном заседании исполнительного комитета ИГС доложил начальник Управления инфраструктурного развития, инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства ИГС Сергей Канюра.

Как объяснил журналистам ITV Сергей Канюра, такое количество отказов из-за того, что люди подают заявки на жилье, которое будут восстанавливать по другим программам.

«Например, есть сгоревшая квартира, но здание восстанавливается или капитально ремонтируется в рамках Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии либо UNITED24, либо других программ», — отметил он.

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