єВідновлення: кто может получить компенсацию — Finance.ua

єВідновлення: кто может получить компенсацию
С 10 мая 2023 года в Украине заработала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья — єВідновлення. Как отмечают в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, в первую очередь речь идет о замене окон, дверей, ремонте кровли
и т. д. Finance.ua решил сэкономить вам время, и подготовить в одном тексте все, что необходимо знать про «єВідновлення». Об этом говорится в нашей статье:
єВідновлення: как получить пособие на восстановление поврежденного россией имущества
Алгоритм состоит из шести шагов. Те, кто получал «ковидную» тысячу в 2021 году, уже с ним знакомы. Следовательно, необходимо:
- Подать сообщение о поврежденном имуществе в приложении или через портал Дія, если не подавали ранее.
- Открыть счет єВідновлення в банке (до или при подаче заявления). Сегодня есть пять банков-партнеров, выпускающих такую карту: monobank, ПриватБанк, А-Банк, Сенс Банк, ПУМБ. В правительстве обещают, что этот список будет расширяться.
- Подать заявление о получении помощи через Дію.
- Ожидать звонка комиссии местной власти для осмотра имущества и установления суммы пособия.
- Заключение комиссии придет уведомлением в Дію.
- Получить деньги на карту єВідновлення.
Карта єВідновлення можно открыть через банковское приложение или обратившись в отделения банков-партнеров.
В случае наличия совладельцев недвижимости каждый из них должен дать согласие на получение заявителем пособия. Согласие может быть получено через приложение Дія или предоставлено сотруднику органов местного самоуправления в бумажной форме во время проведения осмотра недвижимости.
Если вы все полностью отремонтировали, компенсация не предусмотрена. Если частично — деньги получить можно.
Расчет суммы пособия будет производиться на основе одобренного правительством чек-листа. Он, как и сам порядок предоставления помощи, доступен по ссылке. Но сумма пособия, напомним, не может превышать 200 тыс. грн на один объект.
Кто может получить компенсацию
Все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Это касается как квартир и частных домов, так и других жилых помещений, например комнат в общежитии.
Приоритет будет предоставляться:
- участникам боевых действий;
- людям с инвалидностью в результате войны;
- ветеранам войны;
- членам семей погибших военных;
- мобилизованным;
- многодетным семьям;
- людям с инвалидностью I и II группы;
- родителям-воспитателям детского дома семейного типа;
- опекунам/попечителям;
- названным родителям и патронатным воспитателям;
- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.
Граждане, которые уже отремонтировали свое жилье за свой счет, пока не могут претендовать на государственное пособие.
«Мы уже работаем над механизмом возмещения, в том числе через механизм репараций. Призываем хранить чеки, фотографии, свидетельства соседей или публикации в СМИ относительно своего поврежденного жилья, чтобы в будущем претендовать на часть репараций россии», — советуют в Мининфраструктуры.
Также пособие недоступно для людей, подпадающих под санкции от государства или имеющих судимости за преступления против национальной безопасности. Это распространяется и на их наследников.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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