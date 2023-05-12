єВідновлення: кто может получить компенсацию — Finance.ua

єВідновлення: кто может получить компенсацию Сегодня 08:00 — Недвижимость

єВідновлення: кто может получить компенсацию

С 10 мая 2023 года в Украине заработала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья — єВідновлення. Как отмечают в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, в первую очередь речь идет о замене окон, дверей, ремонте кровли и т. д. Finance.ua решил сэкономить вам время, и подготовить в одном тексте все, что необходимо знать про «єВідновлення». Об этом говорится в нашей статье:

Алгоритм состоит из шести шагов. Те, кто получал «ковидную» тысячу в 2021 году, уже с ним знакомы. Следовательно, необходимо:

Подать сообщение о поврежденном имуществе в приложении или через портал Дія, если не подавали ранее. Открыть счет єВідновлення в банке (до или при подаче заявления). Сегодня есть пять банков-партнеров, выпускающих такую карту: monobank, ПриватБанк, А-Банк, Сенс Банк, ПУМБ. В правительстве обещают, что этот список будет расширяться. Подать заявление о получении помощи через Дію. Ожидать звонка комиссии местной власти для осмотра имущества и установления суммы пособия. Заключение комиссии придет уведомлением в Дію. Получить деньги на карту єВідновлення.

Карта єВідновлення можно открыть через банковское приложение или обратившись в отделения банков-партнеров.

В случае наличия совладельцев недвижимости каждый из них должен дать согласие на получение заявителем пособия. Согласие может быть получено через приложение Дія или предоставлено сотруднику органов местного самоуправления в бумажной форме во время проведения осмотра недвижимости.

Если вы все полностью отремонтировали, компенсация не предусмотрена. Если частично — деньги получить можно.

Расчет суммы пособия будет производиться на основе одобренного правительством чек-листа. Он, как и сам порядок предоставления помощи, доступен по ссылке . Но сумма пособия, напомним, не может превышать 200 тыс. грн на один объект.

Кто может получить компенсацию

Все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Это касается как квартир и частных домов, так и других жилых помещений, например комнат в общежитии.

Приоритет будет предоставляться:

участникам боевых действий;

людям с инвалидностью в результате войны;

ветеранам войны;

членам семей погибших военных;

мобилизованным;

многодетным семьям;

людям с инвалидностью I и II группы;

родителям-воспитателям детского дома семейного типа;

опекунам/попечителям;

названным родителям и патронатным воспитателям;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Граждане, которые уже отремонтировали свое жилье за свой счет, пока не могут претендовать на государственное пособие.

«Мы уже работаем над механизмом возмещения, в том числе через механизм репараций. Призываем хранить чеки, фотографии, свидетельства соседей или публикации в СМИ относительно своего поврежденного жилья, чтобы в будущем претендовать на часть репараций россии», — советуют в Мининфраструктуры.

Также пособие недоступно для людей, подпадающих под санкции от государства или имеющих судимости за преступления против национальной безопасности. Это распространяется и на их наследников.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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