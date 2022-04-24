В Днепре у водителей за превышение скорости будут забирать автомобили — Finance.ua

В Днепре с 23 апреля у любителей устраивать гонки в городе будут забирать машины и передавать их на армию.
Об этом сообщает заместитель мэра Михаил Лысенко.
«Когда в нашей стране идет война и пока вся наша нация борется с врагом, отдельные персонажи имеют неосторожность устраивать гонки на „скоростных“ машинах по городу. Даже во время комендантского часа», — написал он.
В частности, с сегодняшнего дня у таких владельцев будут отбирать автомобили.
По его словам, полиция уже получила все указания. Машины будут отбираться на месте и передаваться в управление ВСУ.