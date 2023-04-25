В Disney начали второй этап сокращения работников — Finance.ua

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В Disney начали второй этап сокращения работников

Фондовый рынок
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В Disney начали второй этап сокращения работников
В Disney начали второй этап сокращения работников
В понедельник в компании Disney началась вторая волна сокращений работников, которая должна охватить тысячи рабочих мест. Сокращения проводятся в рамках масштабной работы по сокращению 7 тысяч рабочих для экономии денег компании.
Об этом пишет Reuters.
Компания планирует сократить «несколько тысяч» рабочих мест до четверга, а после последнего этапа сокращений общее количество увольнений достигнет 4 тысяч, говорят в Disney.
Сокращения произойдут во всех бизнес-сегментах компании, включая Disney Entertainment, ESPN, Disney Parks, Experiences and Products.
Напомним, в феврале Disney объявила о плане сокращения штата, а также о реорганизации компании. Целью реорганизации является создание более оптимального подхода к ведению бизнеса.
27 марта в Disney начали впервые уведомлять работников о сокращениях. Второй этап сейчас проходит сейчас. А третий этап сокращений планируется провести перед началом летнего сезона.
По состоянию на 1 октября 2022 года в Disney работали около 220 тысяч человек, из которых около 166 тысяч — в США.

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По материалам:
УНН
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