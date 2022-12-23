В «Дії» запускают бета-тест судебных решений — Finance.ua
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В «Дії» запускают бета-тест судебных решений

Личные финансы
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В «Дії» запускают бета-тест судебных решений
В «Дії» запускают бета-тест судебных решений
В «Дії» запускают бета-тестирование судебных решений — документов, которыми завершается рассмотрение дела в суде.
Документ имеет такую же юридическую силу, что и бумажный.
«Судебное решение — это документ суда, которым завершается результат рассмотрения дела. Его можно показать органам ГРАГС, чтобы подтвердить, что муж и жена развелись. Или органам МВД, чтобы забрать права, если до этого их изъяли полицейские, или предъявить нотариусу для открытия наследства», — говорится в сообщении.
Присоединиться к тестированию новой услуги в «Дії» могут украинцы, которые:
  • имеют цифровой РНУКНП в «Дії»;
  • являются участниками судебного дела.
Зарегистрироваться на бета-тест можно по ссылке.
Напомним, 20 декабря первая леди Елена Зеленская и вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовали новый раздел на портале Дія — Дія.Безбар’єрність.

Как работает Дія.Підпис, и для чего он нужен 📱

По материалам:
Finance.ua
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