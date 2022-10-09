В «Дія» запускают бета-тестирование новой функции — Finance.ua
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В «Дія» запускают бета-тестирование новой функции

Личные финансы
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В «Дія» запускают бета-тестирование новой функции
В «Дія» запускают бета-тестирование новой функции
В приложении «Дія» запускают бета-тестирование электронного подъемника о месте жительства.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Telegram.
«Выписка о месте жительства — это документ, подтверждающий ваше местожительство. Он может понадобиться при получении госуслуг, оформлении на работу или открытии счета в банке и в различных жизненных ситуациях, где необходимо подтвердить местожительство», — отметили в Минцифре.
Услуга электронного подъемника о месте жительства уже доступна на портале «Дія», и скоро появится в приложении.
Министерство призывает приобщаться к тестированию услуги.
Для бета-теста необходимо иметь:
  • верифицированный налоговый номер (РНОКНП);
  • зарегистрированное место жительства;
  • возраст более 14 лет. Чтобы протестировать услугу для ребенка до 14 лет, нужно иметь добавленное свидетельство о рождении ребенка в приложении.

Справка Finance.ua:

  • Министерство цифровой трансформации сейчас разрабатывает услугу доступного кредитования для украинцев «єОселя» на портале «Дія». Программа заработает в 20 числах октября. Пока же в приложении услуги еще нет;
  • как работает шеринг документов в «Дія».

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По материалам:
Finance.ua
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