В «Дія» запускают бета-тестирование новой функции — Finance.ua

В «Дія» запускают бета-тестирование новой функции Сегодня 08:12 — Личные финансы

В «Дія» запускают бета-тестирование новой функции

В приложении «Дія» запускают бета-тестирование электронного подъемника о месте жительства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Telegram

«Выписка о месте жительства — это документ, подтверждающий ваше местожительство. Он может понадобиться при получении госуслуг, оформлении на работу или открытии счета в банке и в различных жизненных ситуациях, где необходимо подтвердить местожительство», — отметили в Минцифре.

Услуга электронного подъемника о месте жительства уже доступна на портале «Дія», и скоро появится в приложении.

Министерство призывает приобщаться к тестированию услуги

Для бета-теста необходимо иметь:

верифицированный налоговый номер (РНОКНП);

зарегистрированное место жительства;

возраст более 14 лет. Чтобы протестировать услугу для ребенка до 14 лет, нужно иметь добавленное свидетельство о рождении ребенка в приложении.

Справка Finance.ua:

Министерство цифровой трансформации сейчас разрабатывает услугу доступного кредитования для украинцев «єОселя» на портале «Дія». Программа заработает в 20 числах октября. Пока же в приложении услуги еще нет;

как работает шеринг документов в «Дія».

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