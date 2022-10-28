В "Дія" стартует бета-тест услуги «єОселя»: как принять участие — Finance.ua

В "Дія" стартует бета-тест услуги «єОселя»: как принять участие Сегодня 11:10 — Личные финансы

В "Дія" стартует бета-тест услуги «єОселя»: как принять участие

28 октября стартует запись на бета-тест программы льготных государственных кредитов на жилье — «єОселя» в приложении «Дія». Получить такой кредит можно даже во время войны.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

«Скоро в приложении „Дія“ начнется бета-тест программы доступного кредитования „єОселя“ для военнослужащих по контракту, защитников Украины, силовиков и членов их семей, а также медиков, педагогов, ученых, работающих в государственном и коммунальном секторах. В приложении можно будет подать заявление о получение государственной льготной ипотеки», — говорится в сообщении.

Присоединиться к бета-тесту услуги можно по ссылке

Условия программы

Получить государственный льготный кредит можно даже во время войны. Ведь многие украинцы потеряли дома из-за полномасштабного вторжения, и сейчас им необходимо как можно скорее получить новое жилье.

Условия кредитования по программе «єОселя»:

максимальный срок кредитования — до 20 лет;



минимальный первый платеж — не менее 20% от суммы.

В приложении «Дія» можно будет подать заявление об участии в программе «єОселя» и получить предварительное решение о согласовании суммы кредита без похода в банк. Практически все данные подтянутся из реестров. Также можно подать заявление как в один банк-участник программы, так и сразу в несколько.

Программа состоит из двух этапов:

Кредиты под 3% для льготных категорий, подпадающих под программу — военнослужащих по контракту, защитников Украины, силовиков и их семей, а также медиков, педагогов, ученых, работающих в государственном и коммунальном секторах. Кредиты под 7% для ветеранов войны и их семей, ВПЛ, других граждан Украины, отвечающих требованиям программы. Старт второго этапа программы — 1 января 2023 года.

Если вы военный, медик, педагог или ученый (полный перечень льготных категорий, подпадающих под программу, доступен по ссылке ), присоединяйтесь к бета-тесту.

Каждое заявление будет проходить весь реальный процесс, и решения банков будут действительны. С ними можно будет дальше сотрудничать с выбранным банком и получить ипотеку в соответствии со всеми требованиями программы.

Присоединиться к бета-тесту можно, если:

вы относитесь к одной из льготных категорий, подпадающих под программу;

не владеете жильем площадью более 52,5 кв. м. + дополнительно 21 кв. м на каждого члена семьи;

нет других льготных ипотек.

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