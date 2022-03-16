В Дія.City уже более 100 резидентов: кто присоединился — Finance.ua

«Дія.City — это в 5 раз ниже налоги, социальные гарантии для разработчиков и инструменты защиты инвестиций и интеллектуальной собственности. Среди новых резидентов: Fintech Farm, Miratech, Cinegy GmbH, TietoEVRY, SMRK VCF и многие другие крутые технологические компании — как украинских, так и международных», — говорят в «Дія».
Заявление о получении статуса резидента Дія.City по ссылке.
Весь процесс подачи заявки проходит онлайн.
Fintech Farm — британская компания с украинскими корнями, запускающая mobile-only банки на новых рынках.
Miratech — международная компания в сфере разработки ПО и автоматизации бизнес-процессов.
Cinegy GmbH — компания, занимающаяся разработкой и внедрением ПО для телевизионного производства и вещания.
TietoEVRY — скандинавская компания по предоставлению ІТ-услуг в сферах автомобилестроения, финансов, телекоммуникации и СМИ, здравоохранения.
SMRK VCF — украинский фонд, занимающийся венчурными инвестициями в стартапы.