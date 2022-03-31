«Помимо экономической блокады россии, нужно приложить максимум усилий, чтобы стимулировать украинскую экономику. Именно поэтому мы меняем условия уникального правового и налогового пространства Дія.City, чтобы наша ІТ-отрасль продолжала активно развиваться», — сказано в сообщении.
Как именно изменится Дія.City:
на время военного положения компании не будут лишать статуса резидентов Дія.City, даже если они не будут отвечать критериям: количество сотрудников, средняя зарплата и т.д. Это касается как действующих резидентов, так и компаний, стремящихся присоединиться к Дія.City:
резидентам не нужно будет подавать отчет о соответствии и независимое аудиторское заключение до 1 января года, следующего за мирным годом;
налоговые условия Дія.City остаются неизменными. Подать заявку можно на портале Дія.