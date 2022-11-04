В «Дії» появилась новая военная облигация — «Энергодар»
В приложении «Дія» появилась новая военная облигация — «Энергодар».
Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.
«Сегодня ровно 8 месяцев, как российские террористы захватили город Энергодар и крупнейшую в Европе атомную электростанцию — ЗАЭС. С этого времени россияне регулярно обстреливают станцию, держат на ее территории военную технику, похищают и пытают персонал. Это ядерный террор, грозящий страшной катастрофой для всего мира», — отметил он.
Министр призвал украинцев покупать военную облигацию в «Дія», чтобы помочь ВСУ деоккупировать Энергодар и вернуть украинский флаг на Запорожскую АЭС.
Справка Finance.ua:
- стоимость одной ОВГЗ стартует от 900 гривен. Они различаются по: датам выплат — сроком до 1,5 года; процентами дохода — от 11% до 16% годовых; названиями в честь временно оккупированных городов и территорий;
- 2 ноября у «Дії» появилась возможность купить еще одну военную облигацию — Бердянск;
- по состоянию на 3 ноября через «Дію» продано военных облигаций более чем на 80 млн.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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