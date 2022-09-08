В «Дії» появилась новая услуга — Finance.ua

В «Дії» появилась новая услуга
В Украине теперь граждане могут вступать в брак, даже если забыли паспорт дома. Теперь поделиться копией документа можно с помощью «Дії».
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.
«Подключили ГРАГСы к шерингу цифровых документов в „Дії“. Теперь можно вступать в брак, даже если забыли паспорт дома», — написал Федоров.
Как воспользоваться
Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо обновить «Дію» до последней версии и выполнить несколько шагов:
- открыть паспорт в приложении «Дія»;
- нажать на него и выбрать штрих-код;
- работник может отсканировать штрих-код или вручную ввести в систему 13-значный код, расположенный под ним;
- подтвердить запрос на передачу данных в приложении «Дія».
Напомним, теперь загранпаспорт, водительское удостоверение и технический паспорт на авто можно перевести на английский язык буквально в несколько кликов.
Для этого нужно выбрать документ, требующий перевода. Нажать на три точки в правом нижнем углу документа и выбрать «Перевести на английский».
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