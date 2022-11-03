В «Дії» можно купить еще одну военную облигацию — Бердянск — Finance.ua
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В «Дії» можно купить еще одну военную облигацию — Бердянск

Фондовый рынок
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В «Дії» можно купить еще одну военную облигацию — Бердянск
В «Дії» можно купить еще одну военную облигацию — Бердянск
В «Дії» со 2 ноября можно купить еще одну военную облигацию — Бердянск.
Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Дія» в Telegram.
«С сегодняшнего дня в Дії можно купить еще одну военную облигацию — Бердянск. Каждая купленная облигация приближает оккупированные территории к освобождению и поддерживает нашу экономику», — говорится в сообщении.
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Дата выплаты: 10.05.2023. Процентная ставка составляет 14%.
«За покупку вы не платите никаких комиссий или дополнительных платежей. Кроме Бердянска, в Дії также доступны Севастополь, Донецк, Мариуполь, Херсон и Мелитополь. Каждая облигация отображается у вас в приложении как документ», — сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Военные облигации в Дії: сколько можно заработать и как купить

По материалам:
Finance.ua
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