В «Дії» будут доступны нотариальные услуги, — Минцифры — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Дії» будут доступны нотариальные услуги, — Минцифры

Финтех и Карты
101
В «Дії» будут доступны нотариальные услуги, — Минцифры
В «Дії» будут доступны нотариальные услуги, — Минцифры
В приложении государственных услуг «Дія» в скором времени можно будет проверить нотариальные документы на подлинность.
Об этом сообщает пресс-служба «Дії».
Отмечается, что правительство недавно приняло новое постановление, которое позволит добавить в приложение нотариальные документы.
«Первой станет возможность проверить подлинность нотариальных документов через QR-код. Минцифры уже работает над запуском этой опции», — говорится в сообщении.
Напомним, 4 июля Министерство цифровой трансформации анонсировало новую услугу в приложении, которая сейчас работает в тестовом режиме. Так, вскоре для пользователей станут доступны пенсионное удостоверение и вид на временное или постоянное жительство, а уже сейчас каждый желающий может принять участие в бета-тестировании.
По материалам:
Сьогодні
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.