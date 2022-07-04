В «Дії» будут доступны нотариальные услуги, — Минцифры Сегодня 19:44 — Финтех и Карты

В «Дії» будут доступны нотариальные услуги, — Минцифры

В приложении государственных услуг «Дія» в скором времени можно будет проверить нотариальные документы на подлинность.

Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

Отмечается, что правительство недавно приняло новое постановление, которое позволит добавить в приложение нотариальные документы.

«Первой станет возможность проверить подлинность нотариальных документов через QR-код. Минцифры уже работает над запуском этой опции», — говорится в сообщении.

Напомним, 4 июля Министерство цифровой трансформации анонсировало новую услугу в приложении, которая сейчас работает в тестовом режиме. Так, вскоре для пользователей станут доступны пенсионное удостоверение и вид на временное или постоянное жительство, а уже сейчас каждый желающий может принять участие в бета-тестировании.

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