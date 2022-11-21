В Черноморске продают гостиницу по вдвое меньшей цене — Finance.ua
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В Черноморске продают гостиницу по вдвое меньшей цене

Фондовый рынок
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Объявлен укцион по приватизации гостиницы «Моряк» в Черноморске со сниженной ценой.
Отель расположен в центральной части г. Черноморск, в 15 минутах ходьбы до главного пляжа.
Об этом пишет Региональное отделение Фонда госимущества.
Повторно объявлен аукцион по приватизации гостиницы «Моряк», расположенной в Черноморске Одесской области.
Если предыдущая стартовая цена составляла более 23 млн гривен, то сейчас предлагается 11 977 968 гривен.
Отель расположен в центральной части города. Это пятиэтажное здание, приспособленное для размещения конференц-зала, ресторана, парикмахерской, солярия. В состав объекта входят также пункт охраны, беседки, ограждения и другие сооружения общей площадью 6827,1 кв. м.
Аукцион по продаже должен был состояться 9 ноября, однако теперь он пройдет 28 ноября.
В марте 2021 года Фонд государственного имущества Украины был готов поискать инвестора для гостиницы «Моряк», находящейся на балансе морского торгового порта «Черноморск». Отметим, что она не работает с апреля 2020 года.
Напомним, в Одессе выставили на аукцион единый имущественный комплекс Одесского специального научно-исследовательского института со стартовой ценой почти в 3 млн гривен.
По материалам:
Finance.ua
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