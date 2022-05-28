В Черниговской области будут судить злоумышленников, которые обманули граждан почти на ₴400 тысяч по схеме «ваш родственник в беде» — Finance.ua

В Черниговской области будут судить злоумышленников, которые обманули граждан почти на ₴400 тысяч по схеме «ваш родственник в беде»

Сегодня 19:15 — Криминал

В феврале этого года детективы областной полиции совместно с оперативниками Управления уголовного розыска разоблачили организованную преступную группу, подозреваемую в совершении серии мошенничеств. От действий злоумышленников пострадали преимущественно доверчивые черниговцы пожилого возраста.

Полиция установила, что группа злоумышленников действовала по схеме «ваш родственник в беде». Житель Чернигова совместно с не установленным следствием лицом, находившимся на временно оккупированной территории, организовали деятельность преступной группы, привлекая к совершению преступлений двух молодых людей.

Злоумышленники, пользуясь доверчивостью пенсионеров, сообщали им о том, что их сын/дочка/внук попал в беду и якобы нуждается в большой сумме денег. Сразу после этого исполнители преступлений прибывали к потерпевшим и получали от них денежные средства.

Полицейские задокументировали 11 фактов совершения мошеннических действий на общую сумму 385 тысяч гривен.

26 мая уголовное производство по указанным фактам было направлено в суд. Злоумышленникам грозит наказание в виде заключения на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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