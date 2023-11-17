В Чехии заблокировали в кадастре объекты российской недвижимости — Finance.ua

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В Чехии заблокировали в кадастре объекты российской недвижимости

Мир
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В Чехии заблокировали в кадастре объекты российской недвижимости
В Чехии заблокировали в кадастре объекты российской недвижимости
Блокировка десятков объектов российской недвижимости в Чехии, введенная в ответ на нападение россии на Украину, уже внесена в кадастр недвижимости Чешской Республики — в среду там появились печати блокировки.
Об этом сообщает Radio Prague International со ссылкой на CTK.
Министр иностранных дел ЧР Ян Липавский отметил, что заморожены около 70 объектов российской недвижимости, преимущественно в Праге, Центральной Чехии и Карловых Варах.
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В Карловых Варах, в частности, заблокировали здание бывшего консульства рф.
Напомним, в среду, 15 ноября правительство Чешской Республики приняло решение о замораживании всех российских государственных активов.
Согласно введенным изменениям, российская федерация не сможет распоряжаться недвижимостью, принадлежащей государственному учреждению рф, а ее имущество не может быть передано или продано. россии также не разрешат использовать банковские счета, на которые поступает арендная плата за это имущество.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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