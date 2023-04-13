В Чехии выставили на продажу подаренную президентом модель «Нептуна», который поразил крейсер «Москва» — Finance.ua
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В Чехии выставили на продажу подаренную президентом модель «Нептуна», который поразил крейсер «Москва»

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В Чехии выставили на продажу подаренную президентом модель «Нептуна», который поразил крейсер «Москва»
В Чехии выставили на продажу подаренную президентом модель «Нептуна», который поразил крейсер «Москва»
Чешская инициатива «Подарок для путина» решила пустить с молотка подаренную президентом Петром Павелом модель комплекса «Нептун», из которого год назад поразили крейсер «Москва».
Как пишет «Европейская правда», об этом говорится в Twitter инициативе.
«Сегодня исполнился ровно год с тех пор, как украинские противокорабельные ракеты „Нептун“ попали в российский крейсер „Москва“. Макет этого оружия нам передал в начале января президент Петр Павел. Зная, что когда-то мы выставим его на аукцион. Это время пришло. Спасибо, господин президент», — говорится в сообщении.
В описании аукциона говорится, что победитель получит письменный сертификат подлинности.
«Цель инициативы — организовать материальную и финансовую помощь для восстановления критической инфраструктуры в Украине. Средства от аукционов пойдут на поддержку команды, которая занимается восстановлением Украины после войны, лишившей 10 миллионов человек воды, электричества и отопления», — объясняют авторы.
Напомним, 13 апреля 2022 года ВМС Украины нанесли по крейсеру удар двумя крылатыми противокорабельными ракетами Р-360 «Нептун» берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ «Нептун». В результате полученных повреждений и сложных погодных условий он перевернулся и затонул. Вечером 14 апреля затопление «Москвы» признало Минобороны россии.
Чешская инициатива «Подарок для путина», основанная чешским бизнесменом Далибором Дедеком, ранее собрала средства на модернизированный танк T-72, реактивную систему залпового огня RM-70 и разные типы беспилотников. Также «Подарок для путина» финансирует обучение для украинских солдат и уроки жестового языка для украинцев с недостатками слуха в Чехии.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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