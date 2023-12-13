В Чехии выдали лицензии на поставку в Украину военной техники на €4,7 миллиарда — Finance.ua
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В Чехии выдали лицензии на поставку в Украину военной техники на €4,7 миллиарда

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В Чехии выдали лицензии на поставку в Украину военной техники на €4,7 миллиарда
В Чехии выдали лицензии на поставку в Украину военной техники на €4,7 миллиарда
Министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова заявила, что в Чехии выданы лицензии на коммерческие поставки военной техники в Украину на общую сумму около 117 млрд крон (4,7 млрд евро).
Об этом сообщает Radio Prague International.
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По оценкам чешского оборонного ведомства, менее половины уже завершенных проектов по поставкам техники составляют около 51,2 млрд чешских крон.
По словам Черноховой, с начала полномасштабной российской агрессии Чехия передала Украине военной техники на сумму 6,2 млрд крон, в том числе боевые вертолеты, танки и БМП. Также на территории республики прошли подготовку около 4000 украинских военных.
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Как сообщалось, в конце ноября Чернохова заявила, что запас чешских армейских складов иссяк, однако Чехия оформляет лицензии на экспорт военных материалов в Украину.
Благодаря этим лицензиям необходимая техника и боеприпасы продолжают поставляться в Украину через частные компании и донаторов, пояснила она.
Кроме лицензий, в октябре правительство Чехии одобрило выделение нового пакета военной помощи для Украины на сумму 22 миллиона чешских крон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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